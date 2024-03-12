Serik'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Törende, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda, tarih öğretmeni Oktay Koca günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, İstiklal Marşı'nın video belgeseli gösterildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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