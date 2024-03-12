Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini asarak intihara kalkıştı

        ANTALYA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Vezir Ayer (51), gittiği evde kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Antika Ayer'i (52) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:01 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini asarak intihara kalkıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Vezir Ayer (51), gittiği evde kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Antika Ayer'i (52) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası banyoda kendini asan Vezir Ayer, polis tarafından indirilip, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 03.00 sularında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde, 4 katlı apartmandaki dairede meydana geldi. Hakkında yaklaşık 1 ay önce alınmış uzaklaştırma bulunan Vezir Ayer, gittiği evde eşi Antika Ayer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vezir Ayer, bıçakla eşini boğazından bıçakladı. Vezir Ayer, ardından banyoya geçip kapıyı kilitleyerek kendini asmaya çalıştı.

        Sesleri duyan ve annelerini kanlar içinde gören çiftin 2 çocuğu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir Ayer'i ipi boynundan çıkarıp indirdi. Sağlıkçılar, Antika Ayer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vezir Ayer sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Antika Ayer'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Vezir Ayer'in, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Ekiplerin cinayetle ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da çıkan yangında eski okul binası ve lojmanı hasar gördü
        Antalya'da çıkan yangında eski okul binası ve lojmanı hasar gördü
        Diş hekiminin ölümüyle ilgili eşi ve 1 şüpheli tutuklandı
        Diş hekiminin ölümüyle ilgili eşi ve 1 şüpheli tutuklandı
        Prof. Dr. Köç: İstiklal Marşı dergahta değil, misafirhanede yazıldı
        Prof. Dr. Köç: İstiklal Marşı dergahta değil, misafirhanede yazıldı
        Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu; 'Isınmak amacıyla yaktım' dedi
        Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu; 'Isınmak amacıyla yaktım' dedi
        12 milyon liralık 'müstehcen görüntü' dolandırıcılığı
        12 milyon liralık 'müstehcen görüntü' dolandırıcılığı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı