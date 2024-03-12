GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan F.K. (25), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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