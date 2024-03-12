GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.