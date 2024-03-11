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        Finike'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:58 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:18
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        Finike'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kenan Nergiz idaresindeki 34 EFE 730 plakalı otomobil, Arif Mahallesi Kapıçayı Barajı mevkisinde, Mehmet Karadaş’ın kullandığı 07 BLS 860 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Halil Gülmez ile İsmail Bückü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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