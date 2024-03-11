Finike'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kenan Nergiz idaresindeki 34 EFE 730 plakalı otomobil, Arif Mahallesi Kapıçayı Barajı mevkisinde, Mehmet Karadaş’ın kullandığı 07 BLS 860 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Halil Gülmez ile İsmail Bückü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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