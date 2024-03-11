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        Para Okçuluk Federasyon Kupası, Antalya'da başladı

        Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Federasyon Kupası mücadelelerinde ilk oklar atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:37
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        Para Okçuluk Federasyon Kupası, Antalya'da başladı
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        Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Federasyon Kupası mücadelelerinde ilk oklar atıldı.

        Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarışma 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışlarıyla başladı.

        Organizasyon, klasik yay erkek açık, klasik yay kadın açık, makaralı yay erkek açık, makaralı yay kadın açık, erkek W1 açık, kadın W1 açık (klasik/makaralı) kategorilerinde gerçekleştirilecek. 13 ildeki 23 kulüpten 16'sı kadın, 39'u erkek toplam 55 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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