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        Antalya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:28 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:28
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        Antalya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.

        572 Sokak'ta yaşayan Kırgızistan uyruklu Salıma Omarova'yı (52) yatağında hareketsiz gören kocası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Omarova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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