Antalya, Muğla, Isparta, Burdur'da ilk teravih namazı kılındı
Ramazan ayının ilk teravih namazı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki camilerde de kılındı.
Ramazan ayının ilk teravih namazı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki camilerde de kılındı.
Antalya kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camisi'nde teravih namazında saf tutan cemaat, namaz sonrası dua etti.
Isparta'da da camilere gelen Müslümanlar, ramazan ayının manevi duygusuna ortak oldu.
Kent merkezindeki Mimar Sinan Camisi'nde namaz öncesi vaaz verildi, dua edildi.
İlk teravih namazını eda etmek isteyen çok sayıda vatandaş camiyi doldurdu.
Burdur'daki tarihi Ulu Cami'de de Kur'an-ı Kerim okundu. İlk teravih namazının ardından dua edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tarihi Tepecik Camisi'ne gelenler de ilk teravih namazını kıldı.
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