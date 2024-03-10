Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda dördüncü gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Turnuvada grekoromen stilde takım sıralamaları da belli oldu. İran topladığı 115 puanla takım halinde şampiyonluğu elde ederken, ikinci Kırgızistan 111, üçüncü Moğolistan ise 108 puan topladı.

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