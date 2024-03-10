Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 38-23 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 38-23 yendi.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 21-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
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