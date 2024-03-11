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        Turizmcilerden 'bayram tatili 9 gün olsun' çağrısı

        ANTALYA'daturizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece 2 hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:38 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:40
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        Turizmcilerden 'bayram tatili 9 gün olsun' çağrısı
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        ANTALYA'daturizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece 2 hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yaptı. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.

        Kış aylarının sona ermesi, 30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim yorgunluğunun ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. 13-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor. 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

        AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, hem Ramazan ayı hem de seçim sürecine dikkati çekerek, mart ayı üçüncü haftası itibarıyla Nevruz döneminin de başlayacağını söyledi. Antalya'da Nevruz döneminde İran'dan ciddi düzeyde misafir ağırlandığını belirten Kavaloğlu, "Bütün Türk dünyası, Türk coğrafyasını da ilgilendiren bir tatil dönemi bu. Nevruz, baharın gelişini müjdeliyor. Hemen arkasından Avrupa'daki Paskalya tatili var ve sonrasında ramazan ayının bitimi ile Ramazan Bayramımız olacak. Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.

        'ÖNCEDEN AÇIKLANMASINI RİCA EDİYORUZ'

        Antalya bölgesi ve KTTC ile birçok bölgede otellerin Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladığını, sanatçıların sahne alacağı etkinlikler hazırlandığını anlatan Kavaloğlu, "Dolayısıyla eğer 9 günlük tatil periyodu önceden açıklanırsa, rezervasyonları da erkenden alma şansı olur. Seçimin de bitmiş olması ile ülkemiz insanları Ramazan Bayramlarını iyi bir tatil dönemiyle değerlendirebilir. Bu anlamda tatil döneminin uzamasının önceden açıklanmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

        'SEZONUN ERKEN BAŞLAMASINA DA SEBEP OLACAK'

        Geçen yıl turizm sezonunun çok geç başladığını da hatırlatan Kavaloğlu, "Bu sene Ramazan Bayramı süresinin uzayabilme ihtimali ile sanatçılı otellerin yoğunluğu da arttı. Özellikle Antalya'da ve Kuzey Kıbrıs'ta. Bu anlamda baktığımızda, sezonun erken başlamasına da sebep olacak peş peşe gelen Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatili. Açıkçası sezonun gerçek anlamda, tam tarihinde, nisan ayında başlamasına sebep olacak. Bu anlamda oteller çok iyi bir Ramazan Bayramı programı hazırladı, önceden anons ettiler ve pazarlamasına başladılar. Dolayısıyla Antalya'da Ramazan Bayramı'nda ciddi yoğunluk bekliyorum" dedi.

        'REZERVASYONLARIN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, 8 Nisan gününün de tatil ilan edilmesi ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasının turizm sektörüne önemli katkı sağlayacağını belirtti. Saatçioğlu, "Pazartesi gününün resmi tatil ilan edilmesi ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde son dakika rezervasyonlarının artacağını düşünüyoruz. Ama eskisi gibi insanlar, 6-7 günlük tatilden daha çok kısa tatiller tercih ediyor. Ramazan Bayramı tatili için de 3-4 veya 4-5 günlük tatil rezervasyonları alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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