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        İsrail'in Filistin saldırıları nedeniyle Antalya'dan 'kardeş şehir' iptali

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 1997 yılında yapılan Antalya ile İsrail'in Bat-Yam şehirleri arasında kardeş şehir protokolünü İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları nedeniyle iptal etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:45
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        İsrail'in Filistin saldırıları nedeniyle Antalya'dan 'kardeş şehir' iptali
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        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 1997 yılında yapılan Antalya ile İsrail'in Bat-Yam şehirleri arasında kardeş şehir protokolünü İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları nedeniyle iptal etti.

        1996 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İsrail'e yaptığı ziyarette turizm ve ekonomiye katkı sunacağı düşünülerek Antalya ile İsrail'in Bat-Yam kentinin kardeş şehir olması planlandı. Aynı yıl Antalya Belediyesi Meclisi'nde alınan karar sonrası hazırlanan protokol ile Antalya ile Bat-Yam, 1997 yılında kardeş şehir oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Bat-Yam ile kardeş şehir protokolünün sonlandırması için adım attı. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan iptal teklifi yazısı, bugün gerçekleştirilen Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oylamaya sunuldu.

        KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

        Kardeş şehir protokolünün iptali için hazırlanan yazıda şu ifadelere yer verildi;

        "Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 19.12.1996 tarih ve 2097 sayılı kararıyla Antalya ile İsrail'in Bat-Yam şehriyle kardeş şehir ilişkisi 26.11.1997 tarihli protokolüyle kurulmuştur. Tüm dünyanın şahitliğinde İsrail'in Filistin Halkı'na yönelik devam eden insanlık dışı saldırılar sebebiyle Bat-Yam şehriyle tüm mevcut ve olası ilişkilerin sonlandırılması gereği duyulmuştur."

        Kardeş şehir protokolü, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla iptal edildi. Toplantıyı yöneten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 yıl hep birlikte çalıştıkları meclis üyelerine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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