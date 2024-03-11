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        MHP'nin Muratpaşa Seçmen İletişim Merkezi açıldı

        MHP'nin Muratpaşa Seçmen İletişim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:17
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        MHP'nin Muratpaşa Seçmen İletişim Merkezi açıldı
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        MHP'nin Muratpaşa Seçmen İletişim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Çaybaşı Mahallesi'ndeki merkezin açılışına, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Sadullah Güneş ile Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, partililer katıldı.

        Menderes Türel, burada yaptığı konuşmada, iki dönem belediye başkanlığı seçimini kazandığını iki dönem de kaybettiğini ifade etti.

        Kendisini eleştirenlerin olduğunu anlatan Türel, şunları kaydetti:

        "Kaybettikten sonra bana 'Sen Antalya'da hız limitini aştın ondan kaybettin' diyenler oldu. Hız limiti neymiş dedim, 'hizmet limiti' dediler. 'Fazla hizmetten memleketi yordun senden sonra gelenler de memleketi bol bol dinlendirdi, hiçbir şey yapmadı' dediler. Buna da şükür, hiç olmazsa 'yaptı da gitti' diyorlar 'yattı da gitti' diyemiyorlar. 1 Nisan'da yatanlar inşallah sandıkta Antalyalıların desteğiyle gönderilecek, Muratpaşa'da Özdemir kardeşim, Büyükşehirde de Hakan kardeşim inşallah Antalya'nın hizmetine amade olacaklar ve Antalya'mızı yeniden altın çağla buluşturacaklar."

        MHP İl Başkanı Onur Temel ise Cumhur İttifakı'nın fedakarlıklar üzerine kurulmuş bir ittifak olduğuna dikkati çekerek, seçmen iletişim merkezinin de bu mücadele ve fedakarlıklarla açıldığını bildirdi.

        MHP İlçe Başkanı Güneş, Muratpaşa'yı hizmetlere kavuşturacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı adaylarının heybesinde vatan, millet ve hizmet aşkı olduğunu söyledi.

        Manavoğlu ise 31 Mart günü sandıkları patlatacaklarını, 1 Nisan sabahı da mazbatayı almaları halinde Muratpaşa'ya altın çağını yaşatacaklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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