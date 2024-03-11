Antalya'da aranan 220 kişi yakalandı

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 220 kişi yakalandı.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona 74 ekip ve 162 personel katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla operasyon yaptı.

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