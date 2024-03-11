Antalya ile İsrail'in Bat Yam şehri arasındaki kardeşlik protokolü iptal edildi

Kardeş şehir protokolünün sonlandırılmasına ilişkin hazırlanan yazıda, "Tüm dünyanın şahitliğinde İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden insanlık dışı saldırıları sebebiyle Bat Yam şehriyle tüm mevcut ve olası ilişkilerin sonlandırılması gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Mecliste, Antalya ile Bat Yam arasında 1997'de yapılan kardeş şehir protokolü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle oy birliğiyle iptal edildi.

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