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        Antalya ile İsrail'in Bat Yam şehri arasındaki kardeşlik protokolü iptal edildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısında, İsrail'in Bat Yam şehri ile Antalya arasındaki kardeş şehir protokolünün oy birliğiyle sonlandırılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:45
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        Antalya ile İsrail'in Bat Yam şehri arasındaki kardeşlik protokolü iptal edildi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısında, İsrail'in Bat Yam şehri ile Antalya arasındaki kardeş şehir protokolünün oy birliğiyle sonlandırılmasına karar verildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıda, 115 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Mecliste, Antalya ile Bat Yam arasında 1997'de yapılan kardeş şehir protokolü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle oy birliğiyle iptal edildi.

        Kardeş şehir protokolünün sonlandırılmasına ilişkin hazırlanan yazıda, "Tüm dünyanın şahitliğinde İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden insanlık dışı saldırıları sebebiyle Bat Yam şehriyle tüm mevcut ve olası ilişkilerin sonlandırılması gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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