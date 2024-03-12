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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 07:49 Güncelleme: 12.03.2024 - 08:15
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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

        Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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