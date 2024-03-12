Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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