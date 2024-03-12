Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Prof. Dr. Köç: İstiklal Marşı dergahta değil, misafirhanede yazıldı

        AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Köç: İstiklal Marşı dergahta değil, misafirhanede yazıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Köç, İstiklal Marşı'nın doğru bilinenin aksine Taceddin Dergahı'nda kaleme alınmadığını tespit ettiğini söyledi. Prof. Dr. Köç, “Mehmet Akif Ersoy dergahta değil misafirhanede kalmıştır. İstiklal Marşı Taceddin Misafirhanesi'nde yazılmıştır" dedi.

        İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ulusal marş olarak kabul edildi. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini, özgürlük ve bağımsızlık arzusunu yansıtan bir eser olarak kabul edilen İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletinin yaşadığı zorlukları, umudu ve azmi de simgeliyor. 103'üncü yılının kutlanacağı İstiklal Marşı'nı milli mücadele döneminde Burdur milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy, 10 kıta halinde yazdı. İlk 2 kıtası Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen İstiklal Marşı'nı, Mehmet Akif Ersoy'un milletvekiliyken konakladığı Taceddin Dergahı'nda kaleme aldığı biliniyor.

        İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili tarihi araştırmalar yapan ve bu konuda makaleleri yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Köç, Ersoy'un İstiklal Marşı'nı Taceddin Dergahı'nda yazmadığını söyledi. Prof. Dr. Köç, “Aslında bugün Ankara'da ayakta duran bina Taceddin Dergahı değildir. Bugün orada duran bina bir misafirhanedir. Yani dergah ortada yoktur" dedi. Taceddin Dergahı'nın Osmanlı padişahları tarafından uzun süre maddi olarak desteklendiğini kaydeden Prof. Dr. Köç, “Aslında bir dergah değil de bir külliye burası. Çünkü çok sayıda binadan söz ediyoruz. 1664 yılında kuruldu ve 1920 yılına kadar varlığını sürdürdü. Dergah bugün ayakta değildir. Dergah yıkılmıştır" diye konuştu.

        Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 3 milletvekilinin Anadolu'nun bazı yerlerindeki ayaklanmalar nedeniyle meclisin açılmasından sonra Ankara'ya gelebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Köç, 125 milletvekillinin Ankara'da konaklayacakları yerle ilgili sorunlar ortaya çıktığını söyledi. Ersoy'un milletvekili arkadaşlarının yönlendirmesiyle Taceddin Külliyesi'ne giderek buradaki misafirhanede konaklamaya başladığını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Köç, “Buradaki yapılar da bugün sadece bir misafirhane olarak ayaktadır. Dergah ortada yoktur. Literatürde de ifade edilen Taceddin Dergahı yanlış ifade. Mehmet Akif Ersoy dergahta değil misafirhanede kalmıştır. İstiklal Marşı Taceddin Misafirhanesi'nde yazılmıştır. Dergah 1925 yılında yeni başkentin imarı kapsamında hazırlanan Jansen Planı çerçevesinde yıkılmış olmalı diye düşünüyorum" dedi.

        Mehmet Akif Ersoy'un konakladığı ve o yıllarda yaşadıklarının tarihi kayıtlarda net şekilde görüldüğünü de kaydeden Prof. Dr. Ahmet Köç, Ersoy'un konuşmalarında milli birlik vurgusunun öne çıktığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Çamur yağabilir!
        Çamur yağabilir!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

        Benzer Haberler

        Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu; 'Isınmak amacıyla yaktım' dedi
        Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu; 'Isınmak amacıyla yaktım' dedi
        12 milyon liralık 'müstehcen görüntü' dolandırıcılığı
        12 milyon liralık 'müstehcen görüntü' dolandırıcılığı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanya'da sulama havuzunda kadın cesedi bulundu
        Alanya'da sulama havuzunda kadın cesedi bulundu