Antalya Büyükşehir Belediyesi iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapıyor

Ramazan nostaljisi yaşayanlar alanda kurulan Ramazan Çarşısı'nı da gezerek alışveriş yaptı.

Hacivat-Karagöz oyunu ile başlayan etkinlikler özellikle çocuklar tarafından ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Alanya ilçesindeki Hacımemişler Camii önü ve Manavgat ilçesindeki Sarılar Mahallesi'nde vatandaşlar için iftar sofraları kurdu.

Ramazan boyunca farklı mahallelerde sıcak yemek dağıtımını sürdürecek mobil aşevinde, bin kişiye dört çeşit yemek ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ait mobil aşevi, Ramazan ayının ilk günü Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi'nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

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