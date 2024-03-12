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        Savcı, eşini kalbinden bıçaklayıp öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

        ANTALYA'da geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28), çalıştığı markette kalbinden bıçaklayıp, öldüren Mehmet Yavlak'ın (33) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:10
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        Savcı, eşini kalbinden bıçaklayıp öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
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        ANTALYA'da geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28), çalıştığı markette kalbinden bıçaklayıp, öldüren Mehmet Yavlak’ın (33) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

        Olay, geçen yıl 21 Ağustos'ta, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi. Esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, boşanma aşamasındaki eşi, 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak, sabah tartıştı. Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir marketin şubesine gitti. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla takip etti. Tedirginlik yaşayan Sümeyye Yavlak ile market çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada Sümeyye Yavlak, kendisini depoya kilitledi. Ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırıp, eşini defalarca kalbinden bıçaklayıp öldürdü.

        SANIK TUTUKLANDI

        Olayın ardından kaçan Mehmet Yavlak, ertesi gün Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken, burada önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılıkta geçirdiğini, kıyafetlerini alıp kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söylediği ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavlak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yürütülen soruşturmanın ardından Mehmet Yavlak hakkında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        'UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI'

        Davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yavlak ile Sümeyye Yavlak'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tanık olarak dinlenen Sümeyye Yavlak'ın iş arkadaşı F.G.A., Sümeyye Yavlak'ın eşinden şiddet gördüğünü, 10 gün iş göremez raporu alarak boşanma davası açtığını anlattı. Olay günü Mehmet Yavlak'ın markete geldiğini ve Sümeyye Yavlak ile hararetli şekilde tartıştığını aktaran F.G.A., tartışmanın ardından Sümeyye Yavlak'ın depoya indiğini ve kendisine 'Mehmet ayrılınca bana haber verir misin?' dediğini söyledi. Tanık F.G.A., “Sanık Mehmet Yavlak, yaklaşık 10 dakika sonra ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında tekrar geldi. Hemen Sümeyye'ye haber verdim. Sümeyye marketin altındaki depoya indi ve giriş kapısını kilitledi. Sanık, maktulü sorduğunda aşağıda olduğunu ve sakin kalmasını söyledim. Bana kapıyı açmamı yoksa benim için kötü olacağını söyledi. Müşteriler varken raflardan kavanozları alarak depo kapısının camlarını kırdı ve aşağıya indi. Müşterilerle birlikte dışarı kaçtık. Yaklaşık 5 dakika sonra elinde bıçakla dışarı çıktı. Üstü kan içindeydi. Hemen market sorumlusunu aradım. Markete girdim ve 'Sümeyye' diye seslendim. İçeriden ses gelmeyince tekrar çıktım. Polis ve 112 unsurlarının gelmesini bekledim. Market sorumlusu Okan Özçetin'in marketin içerisine girmesiyle Sümeyye'nin öldüğünü öğrendim" dedi.

        Mehmet Yavlak ise savunmasında, iyi bir insan olduğunu belirterek "Böyle olmasını istemezdim. Af diliyorum. Çocuğumu benden mahrum bırakmayın" dedi.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Mehmet Yavlak'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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