Antalya'da bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü

Kadının cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Eve gelen sağlık ekibi, Antika A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise banyoda iple kendisini asmış olan V.A'yı kurtardı. V.A, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini boğazından bıçaklayarak öldüren V.A, daha sonra banyoda kendisini asarak intihar etmeye çalıştı.

Varsak Aktoprak Mahallesi'nde Antika A. (52) ile hakkında verilmiş uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evlerine gelen eşi V.A. (51) arasında tartışma yaşandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

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