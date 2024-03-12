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        Eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini asarak intihara kalkıştı (2)

        'PİŞMANDEĞİLİM'Antalya'da, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:55
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        Eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini asarak intihara kalkıştı (2)
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        'PİŞMANDEĞİLİM'

        Antalya'da, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Ayer, sağlık kontrolünden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının "Cinayeti neden işledin, pişman mısın?" sorusuna, "Pişman değilim" yanıtını verdi. Ayer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        'YOLDAN GEÇENLER EVİME BAKIYOR'

        Vezir Ayer'in, polise verdiği ifadede ise şunları söylediği öğrenildi:

        "Kıskançlığım vardı. Evimin oradan geçenlerin daireme baktığını düşünüyordum. Ben de bundan dolayı kıskanıyordum. Gece de, 2005 yılında aldığım bir arsa vardı, onu satmak için konuşuyorduk. Eşim ve çocuklar buna izin vermedi. Daha sonra çocuklar uyuduğu esnada eşimle tartıştık. Ben de bıçakla boğazına kaç kere vurdum hatırlamıyorum" dedi.

        8 BIÇAK DARBESİ

        Antika Ayer'in vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edilirken, öldürücü olanın ise boğazına denk geldiği belirtildi. Antika Ayer'in ağabeylerinin, psikolojik sorunları olan Vezir Ayer'i 2-3 ay önce Şanlıurfa'ya muska yaptırmak için götürdüğü iddia edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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