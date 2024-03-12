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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:34
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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Tütüncü ilçedeki vatandaşları, esnafları, Döşemealtı 36 Nolu Kamyoncular Kooperatifini ziyaret etti, istek ve taleplerini dinledi.

        Toplumun temel taşının esnaf olduğunu belirten Tütüncü, "Esnafımızın faaliyetlerini, ticari işlemlerini çok daha düzgün ortamlarda yapabilecekleri fiziksel alanları esnafımız için en güzel şekilde oluşturmak istiyoruz." dedi.

        Tütüncü, Döşemealtı ilçesini lojistik merkezleriyle ünlü bir yer haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret eden Tütüncü, fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi, sohbet etti.

        Ziyaretleri sırasında bir fırında satış reyonuna geçen Tütüncü, fırından çıkan sıcak pideleri paketleyerek vatandaşlara verdi.

        Tütüncü, evi yanan bir vatandaşı da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Döşemealtı TOKİ konutlarında düzenlenen iftar programına katılan Tütüncü, vatandaşların Ramazan ayını kutladı.

        Vatandaşlara projelerini anlatan Tütüncü, trafik çilesini tamamen ortadan kaldıracaklarını, 15 yeni yol, 22 yeni köprülü kavşak, 5 yeni raylı sistem yapacaklarını ve Antalya-Alanya arasındaki D-400 kara yolunu 3 yola çıkaracaklarını söyledi.

        Kentin altyapısını güçlendireceklerini belirten Tütüncü, "Antalya her yağmurda sele teslim olmayacak. Depreme dayanıklı bir şehir haline getireceğiz. Tarım ve hayvancılığı artıracağız, destek sağlayacağız. Çiftçimize ucuz mazot kullandıracağız. Türkiye'de en ucuz mazot kullanan çiftçi Antalya'nın çiftçisi olacak. Küçük tarlaların ekonomiye kazandırılması konusunda organize tarım bölgeleri yapacağız. Köy sandığı uygulamalarıyla çiftçimizin traktörden biçerdövere, ilaç pompasından pulluğuna kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. İstiyoruz ki herkes çalışsın, herkes kazansın. Antalya kazansın." diye konuştu.

        Tütüncü, ayrıca ilçeye içerisinde kaykay, bisiklet pisti, salıncaklar, kaydıraklar ve su parkının da bulunduğu temalı bir çocuk parkı kazandıracaklarını duyurdu.

        Tütüncü'ye ziyaretlerinde, Cumhur İttifakı'nın Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Bekir Kıvrım, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, il ve ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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