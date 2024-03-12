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        Eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini asarak intihara kalkıştı (3)

        TUTUKLANDIAntalya'da,kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:24
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        Eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini asarak intihara kalkıştı (3)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'da,kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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