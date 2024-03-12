Antalya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Programın ardından Vali Şahin ve beraberindekiler "İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" temalı resim, şiir ve kompozisyonların bulunduğu sergi alanını gezdi.

Vali Şahin, resim dalı birincisi Eylül Beyza Şeker, şiir dalı birincisi Nehir Narçin ve kompozisyon dalı birincisi İrem Cengiz'e plaketlerini takdim etti.

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