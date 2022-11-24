Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar, barış için Türkçe şarkı söyledi



Ömer KARÇA/ ANTALYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın himayelerinde Antalya'ya getirilen Ukraynalı kimsesiz çocuklar ile Suriye güvenli bölgeden gelen üstün zekalı çocuklar, Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte bir araya gelip, barış için Türkçe şarkı söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kızılay ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın himayelerinde Antalya'ya getirilen Ukraynalı kimsesiz çocuklar ile Suriye güvenli bölgeden gelen üstün zekalı çocukların katılımıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Huzurun Çocukları Barış İçin Buluştu' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Ukrayna ve Suriyeli çocuklar, dünya barışı için hep birlikte Türkçe olarak 'Bütün Dünya Buna İnansa' isimli şarkıyı seslendirip, birbirlerine çiçek ve kendilerinin yaptıkları hediyeleri verdi.

'DÜNYAYA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITIYORUZ'

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın, 55 ülkede 66 kültür merkezi ile Türk dili, kültürü, tarihi ve sanatını dünyaya tanıttıklarını belirterek, "Türk dili kültürü ve sanatını dünya çapında yaymaya çalışırken, bizim amacımız dost insan sayısını artırmak ve dost insanlarla bağ kurmayı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yalçın, cumhuriyetin 100'üncü yılında, 'Türkiye Yüzyılı' projesi kapsamında kültür merkezi sayısını 100'e çıkarmayı düşündüklerini ifade ederek, "Bizler için niceliğin yanında nitelik de önemli. Nitelikli faaliyetleri hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

İlk etapta Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 1600 çocuğa Türk dili, kültürü, sanatı ve tarihini öğretmeye başladıklarını vurgulayan Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe ise yaklaşık 500 çocuğun katıldığını söyledi.

'SAVAŞA EN GÜZEL CEVABI BU ÇOCUKLAR VERDİ'

Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç, 10 yılı aşkındır Suriye'de meydana gelen kriz ile bu yılın başlarında Ukrayna'da yaşanan insani krizde bölge insanlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını ve yardımlarının devam edeceğini belirterek, "Bizler bu çocuklarımızla bayramlarımız paylaşıyoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz, sevgimizi paylaşıyoruz. Ülkemizi ve şehrimizi paylaşıyoruz. En kısa sürede ülkelerindeki krizin sona ermesini ve vatanlarına ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz. Savaşa en güzel cevabı burada Ukraynalı, Suriyeli çocuklarımız kardeşçe bir araya gelerek veriyorlar bence" dedi.

Etkinliğe katılan Azez Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hamdan da Türkiye'nin bugüne kadar Suriye'ye verdiği desteğe teşekkür ederek, "Türkiye ve tüm dünya ülkelerine barış içinde yaşamak isteyen Suriyeliler adına mesaj getiriyorum, biz Suriye halkı zulme uğruyor, biz bugün buraya çocuklarımızı getirdik ama binlerce milyonlarca çocuklarımız ve insanlarımız hala bombardıman altında, terör örgütlerini bölgeden uzak tutmak için Türkiye'den yardım istiyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP

Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar, mektup atölyesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılmak üzere mektuplar yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu okuyan Suriyeli Asinat El Hatab, "Ben Antalya'ya ilk defa geldim. Dağları, denizi, büyük büyük binaları ve oyun alanlarını burada gördüm. Bugün burada sizlerle ve Ukraynalı arkadaşlarımla asla unutamayacağım zamanlar geçirdim. Burada herkes bizi güler yüzle karşıladı. Sizler ihtiyacı olan herkese yardım ettiniz. Bugün de savaşa maruz kalan iki milletin çocuklarını bir araya getirdiniz. Suriye'de her gün her yerde okuduğum 'Kardeşlik sınır tanımaz' cümlesinin ne anlama geldiğini anladım. Bunu bana yaşatarak öğrettiniz. Sadece Türklerle değil aynı kaderi paylaştığımız Ukraynalı arkadaşlarımızla da kardeşlik bağı kurmamızı sağladınız. Türkiye'yi ikinci vatanım gibi hissediyorum" dedi.

Etkinlikte birbirleri ile kaynaşan Suriyeli ve Ukraynalı çocuklar, şarkı söyleyerek dans etti. Hazırlanan atölyelerde çeşitli aktivitelere katılan çocuklar, sıfır atık dönüşüm atölyesi kapsamında hazırladıkları ürünleri Emine Erdoğan ve Olena Zelenska'ya hediye edecek.

Antalya'da bulunmaktan mutlu olduklarını dile getiren Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar, Türkiye'nin kendilerine uzattığı yardım eline teşekkür ederek, Türk halkını ülkelerindeki savaş bittikten sonra ülkelerine davet etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2022-11-24 17:49:10



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