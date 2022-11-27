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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ozan Tufan: Dünya Kupası'nda olmak bizim için bir şeref ve gurur olurdu

DHA

Ozan Tufan: Dünya Kupası'nda olmak bizim için bir şeref ve gurur olurdu


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) İngiltere Championship takımlarından Hull City, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını yapmak üzere Antalya'ya geldi. Takım kafilesinde yer alan Ozan Tufan, Antalya'ya geldikleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Tufan ayrıca, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda olmasını canı gönülden istediklerini ancak bazen böyle hataların olduğunu söyledi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarını yapmak üzere Antalya'ya geldi. Kafilede bulunan Ozan Tufan, havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"HEYECANLIYIZ"
Antalya'ya geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Ozan Tufan, "Buraya geldiğimiz için mutluyuz. İyi bir kamp dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. Onun için buraya geldik. Takım ile birlikte iyi bir hava yakalayacağız. Heyecanlıyız, yarından itibaren burada çalışacağız" dedi.
"ÇALIŞIP EN İYİ ŞEKİLDE GİDECEĞİZ"
Antalya'ya iş için geldiklerini dile getiren Ozan Tufan, "Vatanımızı özledik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Tabii ki de iş için geldik. Çalışıp en iyi şekilde geri döneceğiz ve ligimize devam edeceğiz" diye konuştu.
"HEDEFLERİMİZ VAR VE ONLARI GERÇEKLEŞTİREBİLİRSEK BİZİM İÇİN GÜZEL OLUR"
Dünya Kupası öncesi ligde iyi gitmeyen bir durum olduğu ve teknik direktör değişikliğinin yaşandığı sorusuna Tufan, "Futbol bu, her şey iyi gitmeyebilir. Zaman zaman bu şekilde problemler olabiliyor. Şu anda ligde bulunduğumuz konumdan mutlu değiliz. Onu düzeltmek için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Dünya Kupası arasından sonra daha iyi bir Hull City için elimizden gelenin en iyisini yapmayı düşünüyoruz. Onun için buraya çalışmaya geldik. Mücadelemizi göstereceğiz. Hedeflerimiz var ve onları gerçekleştirebilirsek bizim için güzel olur" şeklinde cevap verdi.
"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAYI CANI GÖNÜLDEN İSTERDİK"
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda olmamasını üzücü olarak niteleyen başarılı orta saha oyuncusu, "Genç bir takımımız ve kadromuz var. Orada olmak bizim için bir şeref ve gurur olurdu. Bunu canı gönülden çok isterdik ama futbolda bazen hatalar oluyor. Kısmet diyelim, bazen olmuyor. O sebepten dolayı kaçırdığımızı düşünüyorum. Favori takımım yok ama biz de izleyip takip ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ozan Tufan'ın açıklamaları
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-11-27 20:06:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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