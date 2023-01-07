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Bakan Kurum, Manavgat'ta afetzedelerin evlerine konuk oldu

DHA

Bakan Kurum, Manavgat'ta afetzedelerin evlerine konuk oldu


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya´nın Manavgat ilçesinde 2021'deki orman yangınında evleri yanan vatandaşları yeni konutlarında ziyaret etti. Boz Ailesi'nin evinde hazırlanan yer sofrasında yemek yiyen Bakan Kurum, Fatma Deniz ve diğer afetzedelerle bir süre sohbet etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında evleri yanan vatandaşları TOKİ ile yapılan yeni konutlarında ziyaret etti. Bakan Kurum, gittiği evlerde çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Güzelyalı Mahallesi'nde yangından etkilenen ve yeni evlerine kavuşan Boz Ailesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, beraberindekilerle, ailenin hazırladığı yer sofrasına konuk oldu. ÜnzileAhmet Boz ile yangından bugüne kadar yaşanan süreçle ilgili sohbet eden Bakan Kurum, sonra da Ulukapı Mahallesi'ne geçerek, afetten sonra inşa edilen konutlarda inceleme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yangında zarar gören evlerin yerine bir yıl içinde yenilerini yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız desteklerini buradan hiçbir zaman esirgemedi. Biz de daha önceki afetlerde ne yaptıysak, üzerimize düşeni yaptık. Bugün de ne güzel, sizleri burada görüyoruz. Sizlerin dualarını alıyoruz. Bizim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk bu" dedi.
ESKİ MUHTARDAN TEŞEKKÜR
Bakan Kurum, ziyarette, Güzelyalı Mahallesi'nin eski muhtarlarından Hasan Boz ile sohbet etti. Boz, yangın sonrası mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bundan iyisi olamaz, muhtarlık yaptım ben. Sizlerin verdiği hizmeti hiçbiri vermedi. DSP'de, CHP'de, hepsinin döneminde muhtarlık yaptım. O dönemde buraya Köy Hizmetleri'nin aracını getirdik, 2 gün sonra gittiler, 1 gün çalışmadılar. Bunu da gördük. Yani burada siyaset, politika konuşmuyoruz. Ben gerçekleri, başımdan geçenleri anlatıyorum" dedi.
Bakan Kurum, yangından etkilenen ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Kalemler Mahallesi'ndeki Ayşe Akça'yı da yeni evinde ziyaret etti. Ardından Karavca Mahallesi'ne geçen Bakan Kurum, muhtar Ahmet Ali Karakaya'dan yapımında sona gelinen konutlarla ilgili bilgi aldı.
'SÖZ VERMİŞTİNİZ, ALLAH RAZI OLSUN'
Ziyaretine Ulukapı Mahallesi'nde devam eden Bakan Kurum, burada yapılan konut ve ahırları inceledi. Evi yanan Fatma Deniz ile konuşan Bakan Kurum, "İyi misiniz, oturdunuz mu evinize? Güle güle oturun. Allah daha güzel günler nasip etsin. Bir daha acı günleri Allah kimseye yaşatmasın" dedi. Fatma Deniz de "Evim tamamen yandı. Bizim ev orada. 8 Mart 2022'de geldiniz, baktınız, ben sizinle konuştum. O zaman da söz vermiştiniz. Sağ olun Bakanım, benim ev yapılacak mı diye sormuştum. Siz de söz vermiştiniz. Kendi yerimize yapılmadı ama olsun burada iyi çok güzel oldu. Çok memnunuz. Allah razı olsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2023-01-07 10:17:44

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