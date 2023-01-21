Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş

DHA

Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş


Bülent TATOĞULLARIAdem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin, Hülya Çetinkaya (63) ile kızı Filiz Kaplan (46) olduğu tespit edildi. Tartıştığı anneannesi Çetinkaya ile teyzesi Kaplan'ı eve kilitleyip, yangını çıkardığı belirlenen Okan Altay (28), gözaltına alındı.
Yangın, dün saat 18.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak´ta bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıktı. Okan Altay, içinde yanıcı madde olduğu değerlendirilen 5 litrelik bidon ile birlikte yaşadığı anneannesi Hülya Çetinkaya'nın evine gelip, tartışmaya başladı. Anneanne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan, üst katta oturan, Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan da telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra annesi ile yeğeni Altay'ın dairesine indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
DUMANDAN ETKİLENİP HASTANELİK OLDU
Tartışma sırasında, evde yangın başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı anlarda, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan incelemede ise 2 kadının cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay de hastaneye götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedenler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı.
Yapılan incelemede; yangında ölen 2 kişinin, Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı Filiz Kaplan olduğu, Okan Altay'ın yangın çıkarıp, teyzesi ile anneannesinin üzerine evin kapısını kilitlediği belirlendi. Altay, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hülya Çetinkaya ile Filiz Kaplan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIAdem AKALAN
2023-01-21 12:45:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kış Yarışları Serisi için 80 bisiklet takımı Antalya'ya geldi.
YEREL HABERLER Türkiye Kış Yarışları Serisi için 80 bisiklet takımı ...
İstemsiz hareket eden ve vücut şekilleri bozulan kardeşler için "beyin pili" umut oldu
YEREL HABERLER İstemsiz hareket eden ve vücut şekilleri bozulan ...
Antalya'da ev yangınında anne ile kızının ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da ev yangınında anne ile kızının ölümüne ...
'Ekmek teknesi' çalınan Abbas'a yeni saksafon
YEREL HABERLER 'Ekmek teknesi' çalınan Abbas'a yeni saksafon
Helton Leite, Antalyaspor'da
YEREL HABERLER Helton Leite, Antalyaspor'da
(Görüntülü)&#039;EKMEK TEKNESİ&#039; ÇALINAN ABBAS&#039;A YENİ SAKSAFON
YEREL HABERLER (Görüntülü)'EKMEK TEKNESİ' ÇALINAN ...
Antalyaspor, kaleci Helton Leite ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, kaleci Helton Leite ile sözleşme ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 ÖLÜ, 1 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 ...
Antalyaspor, Helton Leite ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Helton Leite ile 1.5 yıllık sözleşme ...
Antalya'da evde çıkan yangında 2 ölü, 1 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da evde çıkan yangında 2 ölü, 1 gözaltı
Antalya'da yangın çıkan dairede anne ile kızının cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da yangın çıkan dairede anne ile kızının ...
Kumluca'da "En Süslü Deve" yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Kumluca'da "En Süslü Deve" yarışması yapıldı
(Görüntülü) ANTALYA - &#039;EN SÜSLÜ&#039; DEVE SEÇİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - 'EN SÜSLÜ' DEVE ...
Türkiye'de sağlık turizmi, verilen devlet teşvikleriyle gelişiyor
YEREL HABERLER Türkiye'de sağlık turizmi, verilen devlet ...
Antalya'da 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
(Görüntülü)MANAVGAT&#039;TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI - EK
YEREL HABERLER (Görüntülü)MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ...
(Görüntülü) MANAVGAT&#039;TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ...
(Görüntülü)BAŞI VE KOLLARI OLMAYAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAŞI VE KOLLARI OLMAYAN CESEDİN KİMLİĞİ ...
Antalya'da satılan 4 konuttan 1'ini yabancılar aldı
YEREL HABERLER Antalya'da satılan 4 konuttan 1'ini yabancılar aldı
Başı ve kolları olmayan cesette 'bıçak' detayı
YEREL HABERLER Başı ve kolları olmayan cesette 'bıçak' detayı
Erdal Rakip, Antalyaspor'da
YEREL HABERLER Erdal Rakip, Antalyaspor'da
Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem" konserinde farklı yörelerin eserleri seslendirilecek
YEREL HABERLER Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem" konserinde farklı ...
Antalya'da turizm ve güvenlik tedbirleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Antalya'da turizm ve güvenlik tedbirleri ...
Antalyaspor, Erdal Rakip'i transfer etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, Erdal Rakip'i transfer etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.