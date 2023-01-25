İşten atılan temizlik görevlisi, tabancayla belediyeyi bastı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da işine son verilen temizlik görevlisi Salih Ş., (36), Muratpaşa Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü bastı. Salih Ş., kendisine engel olmak isteyen şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı. Tutukluk yapan tabancanın kabzasıyla Yılmaz'ı yaralayan Salih Ş'yi güvenlik görevlisi ve çalışanlar engelledi.

Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Salih Ş.´nin bir süre önce işine son verildi. Salih Ş., bugün sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı´ndaki Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne geldi. Burada tabancasını çeken Salih Ş., bağırmaya başladı. Salih Ş., karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı. Tabanca tutukluk yapınca Salih Ş., bu kez de silahın kabzasıyla Yılmaz´ın başına vurup yaraladı. Güvenlik görevlisi ve çalışanlar Salih Ş.'ye müdahale edip engelledi. Çalışanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Salih Ş., "İşten çıkartıp, ekmeği ile oynuyorlar. Adalet bu mu" diye bağırdı. Olay yerinde ayakta ilk tedavisi yapılan Kasım Yılmaz, ambulansla hastaneye götürüldü.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Salih Ş'nin 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfrettiği için çok kez uyarıldığı kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-25 11:54:49



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