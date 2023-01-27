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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ'nin 'turuncu' kodla uyardığı Antalya'da kuvvetli fırtına etkili oluyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün dün çok şiddetli yağış ve fırtına için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'da kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Konyaaltı Sahili'nde dalgalar bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Bazı kişiler ise kuvvetli rüzgara rağmen sahile gelip dalgaların önünde fotoğraf çektirdi. Sahil bandında skutere binen ve rüzgarla devrilip düşen çocuğu annesi kaldırdı. Sahildeki işletmelerde, dün yapılan uyarının ardından olumsuzluk yaşanmaması adına önlem alındığı görüldü. Bazı uçak seferleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ertelendi.

Kuvvetli yağışın, akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-01-27 13:13:23



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