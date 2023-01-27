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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kuvvetli fırtına etkili oluyor

DHA

Antalya'da kuvvetli fırtına etkili oluyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ'nin 'turuncu' kodla uyardığı Antalya'da kuvvetli fırtına etkili oluyor.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün dün çok şiddetli yağış ve fırtına için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'da kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Konyaaltı Sahili'nde dalgalar bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Bazı kişiler ise kuvvetli rüzgara rağmen sahile gelip dalgaların önünde fotoğraf çektirdi. Sahil bandında skutere binen ve rüzgarla devrilip düşen çocuğu annesi kaldırdı. Sahildeki işletmelerde, dün yapılan uyarının ardından olumsuzluk yaşanmaması adına önlem alındığı görüldü. Bazı uçak seferleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ertelendi.
Kuvvetli yağışın, akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-01-27 13:13:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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