Çavuşoğlu: 36 ülkeden 3 bin 319 personel sahada, depremzedeler için 3 ilde 50 binin üstünde yatak hazır

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş´ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan iki büyük deprem sonrasında, başta Antalya olmak üzere Türkiye´nin birçok bölgesindeki otellerde depremzedelerin konaklamasına yönelik toplantılara katıldı. Bakan Çavuşoğlu, 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personelinin sahada ve depremzedeler için 3 ilde 50 binin üstünde yatağın hazır olduğunu söyledi.

Antalya´da Muratpaşa-Lara, Manavgat-Side ve Alanya´da yapılan üç toplantıda Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve TÜROFED´e bağlı AKTOB, ALTİD, BETUYAP, KETAV gibi kuruluşların yönetimleri ve üyesi olan otellerin sahipleri ve yöneticileriyle depremzedelerin otellerde konaklamasına yönelik planlamalar gerçekleştirildi.

Toplantılar sonrasında Antalya Havalimanı´nda basına açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşıyoruz, dün meydana gelen depremler sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah´tan rahmet diliyoruz, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimiz tüm birim ve kurumlarıyla seferber olmuş ve vatandaşlarımızın imdadına yetişmek için gece-gündüz çalışıyor, gönüllü vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütleri de aynı şekilde sahada. Bizde Dışişleri Bakanlığı olarak kurumlarımızın ve milletimizin bu çabalarına destek vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

36 ÜLKEDEN 3 BİN 319 ARAMA KURTARMA PERSONELİ SAHADA

Kovid, Ukrayna´daki savaş ve Afganistan´daki gelişmelerden sonra tahliyeler için daha önce oluşturdukları koordinasyon ve destek merkezini hemen faaliyete geçirdiklerini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ankara´daki AFAD Kriz Merkezine 4 büyükelçimizi görevlendirdik. Diğer taraftan yurtdışından çok sayıda mesajlar, telefonlar geliyor. Aynı zamanda yardım teklifleri geliyor. Şu ana kadar 76 ülkeden, 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi. Bu yardımların da gerek yurt dışında gerekse Türkiye´ye geldikten sona koordine edilmesi önemli. Bu amaçla Adana´ya 2 büyükelçimizi görevlendirdik. Maalesef Hatay´daki büyükelçimiz halen enkaz altında, yıkılan binada, oturduğu, 13 katlı yeni bir bina yıkıldı. Oraya da yeni bir büyükelçimizi görevlendirdik. Yine Gaziantep´e büyükelçimizi gönderdik. Diyarbakır temsilciliğimiz açık. Yurtdışından gelen özellikle arama kurtarma ve acil sağlık ekiplerinin bu bölgelerde koordineli bir şekilde görevine başlaması içinde arkadaşlarımız, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımıza destek veriyorlar. Şu ana kadar 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personeli sahada, 7 ülkeden de aynı şekilde ilave ekipler planlandı, hızlı şekilde intikali için gerekli çalışmaları yapıyoruz."

BELÇİKA SAHRA HASTANESİ KURACAK

Bugün Belçika Dışişleri Bakanının ikinci tip sahra hastanesi kurmak için aradığını da açıklayan Çavuşoğlu, "Büyük bir ekiple gerekli materyalleri göndereceklerini söylediler. Diğer taraftan yurtdışından ayni yardımlar da gönderiliyor. O yardımların da koordine edilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Çok sayıda mevkidaşımız telefonla ya da mesajla taziyelerini ilettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 7 günlük yas ilan ettik. KKTC ve Kosova´da da yas ilan edildi. Ayrıca NATO Türk Devletleri Teşkilatı gibi farklı teşkilatlarda da yine bayraklar yarıya indirildi. Bu dayanışmalar için yine kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

OTELLERDE 50 BİNİN ÜSTÜNDE, KURUM MİSAFİRHANELERİNDE 4 BİN 380 YATAK

Sahada çalışmalar devam ederken arama-kurtarma, kurtulan yaralı vatandaşların tedavisi için, evi yıkılan vatandaşlara barınma, yiyecek-içecek, iaşe sağlanması için de tüm kurumların seferberlik halinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, otellerde konaklama çalışmalarına ilişkin planlamaları şöyle açıkladı:

"Deprem bölgesinde ne kadar imkan sağlandığına dair açıklamaları sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımız açıkladılar. Sahadaki bakan arkadaşlarımızda açıkladılar. Fakat deprem bölgesi dışında da farklı şehirlerde vatandaşlarımıza barınma imkanlarını sağlamak için de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan dünkü toplantılarda bir çalışma başlattık. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy, Malatya´da bir taraftan sahada bu çalışmaları koordine ederken, diğer taraftan özellikle Antalya, Muğla, Mersin bölgesinde şu anda kapasitesi elverişli otellerde de vatandaşlarımızın barınması için gerekli çalışmaları yaptılar, koordine ediyorlar, bizde destek oluyoruz. Özellikle bu sabah sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Antalya´ya geldik. Antalya´da üç ayrı toplantı gerçekleştirdik. Sabah Lara-Kundu bölgesinde, daha sonra Manavgat-Side bölgesinde, Alanya´ya geçtik kalabalık heyetler, otel sahipleriyle bir araya geldik. Antalya´da da bir kriz merkezimiz var. İlgili arkadaşlarımız, kurumlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar. Bugünkü yaptığımız bu toplantıların neticesinde sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi 50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarımızın deprem bölgesinden gelip kalabilmesi için. Ayrıca kamu kurumlarımızın misafirhaneleri var ve bunların hepsini de depremzedelere ayırdık, yaklaşık 4 bin 380 yataktan bahsediyoruz. Vatandaşlarımızın bugünden itibaren Antalya´da otel sahipleri olsun gerekse devletimizin imkanları olsun gelip yerleşme imkanına sahip olacaklar. Tüm turizmcilerimize gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle AKTOB, MASTOB, ALTİD, BETUYAP, Kemer bölgesinde de ilgili kuruluşumuz hepsi yoğun çaba sarfettiler. Ve bu arkadaşlarımızla bu toplantıları koordine ettik. Bazıları şu anda otelleri açık, otellerin müsait olan kapasitelerini depremzedelere ayırdılar. Birçok otelde Kemer, Alanya, Manavgat bölgesinde kış sezonu sebebiyle kapalı, ama birçoğu otellerini bazılar 1-2 gün içinde hatta bazıları yarın açacaklar. Bazıları tadilatta. Yani otellerini depremzedeler için açacaklar. Orta ve uzun vadede eğer barınma ihtiyacı olursa neler yapabileceğimizi de bugün kurumlarımız ve işletme sahipleriyle görüştük. Güzel fikirler geldi, onların üzerinde çalışacağız ama şu an acil olan barınma ihtilacı olan vatandaşlarımıza Antalya, Muğla, Mersin gibi şehirlerimizde bu imkanları vermektir."

UÇAKLAR VE OTOBÜSLERLE NAKİLLER BAŞLIYOR

Bakan Çavuşoğlu, en çok sorulan sorunun, "Vatandaşlarımız nasıl gelecek" olduğuna dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın bu bölgeye ya da diğer şehirlere intikali için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Otobüslerle, uçaklarla, mesela bu akşam insani yardım götürecek Antalya´dan kalkacak uçakların dönüşte yine Antalya´ya bu çerçevede gelmek isteyen vatandaşlarımızın getirilmesi içinde bir planlama yapıldı. Bu planlamalar yapılacak. Burada önemli olan depremzede vatandaşlarımızın kendi illerindeki kriz merkezleri ve AFAD var, bu bünyede barınmayla ilgili birimlere isimlerinin kayıt edilmesi, hemen o isimlerin Antalya´da kriz merkezinde de yine Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerindeki arkadaşlarımıza kayıt ettirmesi, o arkadaşlarımızı yönlendirecek planlamaları yapıyorlar. Gerek devlet kurumlarının misafirhanesi gerek otellerde vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan tüm Antalyalıların da büyük bir memnuniyet duyacağını görüyoruz. Gerçekten büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Bizleri de duygulandıran açıklamalarda yaptılar. İleride ihtiyaç olursa bu kapasiteyi daha da artırabileceğimizi bugünkü toplantılarda görmüş olduk. Ben tüm kurumlarımıza ve özellikle işletme sahiplerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İLK EKİP AZERBAYCAN´DAN GELDİ

Her zaman olduğu gibi Türkiye´ye ilk intikal eden ekibin can Azerbaycan´dan olduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev´in gönderdiği ekipti. Hemen depremin ilk saatlerinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun kardeşimizde Cumhurbaşkanı Aliyev´in talimatıyla bizleri aradılar. Zaten Türkiye saatiyle 11.00 gibi ekibi gönderdiler. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-07 22:28:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.