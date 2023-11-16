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        Hatay'daki öğrencilere mukavvadan sıra ve sandalye hediye edildi

        OLUKLU mukavva kutu sektörünün önde gelen şirketlerinden Ankutsan, Hatay'da depremden etkilenen çocukların eğitimine destek olmak amacıyla 40 farklı konteyner okulda eğitim gören, 7 bin 700 öğrenciye masa ve sandalye yardımında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:08
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        Hatay'daki öğrencilere mukavvadan sıra ve sandalye hediye edildi
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        OLUKLU mukavva kutu sektörünün önde gelen şirketlerinden Ankutsan, Hatay'da depremden etkilenen çocukların eğitimine destek olmak amacıyla 40 farklı konteyner okulda eğitim gören, 7 bin 700 öğrenciye masa ve sandalye yardımında bulundu.

        Depremden etkilenen çocukların geleceğe daha umutla bakmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Ar-Ge ekibinin çocuklar için özel olarak oluklu mukavvadan tasarladığı masa ve sandalye seti 150 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.

        Aynı zamanda öğrencilere boyama defteri ve kalem seti de hediye eden Ankutsan ekibi, çocuklar için düzenlediği boyama etkinliği ile Koç konteyner kentte anasınıfı ve ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Antakya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Durmuş Özyurt'un da yer aldığı etkinlikte öğretmenler ve öğrencilerle birlikte keyifli anlar yaşandı. Etkinliğe katılan Antakya Milli Eğitim Şube Müdürü Durmuş Özyurt, "Ankutsan'a bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

        Ankutsan CEO'su Rüstem Kesgi ise "Topluma değer katma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Depremin ilk gününden bu yana deprem bölgesinde ayni ve nakdi yardımlarımız devam etmektedir. Eğitim, depremden etkilenen çocuklarımızın hayatlarını yeniden kurmalarında önemli bir yoldur ve biz de bu yolda onların yanında olmak istedik. Bu bilinçle özel olarak tasarladığımız masa ve sandalyelerle konforlu bir öğrenme ortamına sahip olmalarına katkı sağlamayı amaçladık" diye konuştu.

        DHA-Genel - Türkiye-Antalya - DHA-

        2023-11-16 11:01:14

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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