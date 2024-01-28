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        İstanbul- Riyad seferini yapan yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı (2)- Yeniden

        İSTANBUL-Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen havalimanından kalkan Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi yolcu uçağı, kalkıştan bir süre sonra bazı yolcuların kargo bölümünden sesler duyduğunu iddia etmesi üzerine Antalya Havalimanına acil iniş yaptı. Burada yapılan incelemelerin arından bir olumsuzluk olmadığının belirlenmesi üzerine yaklaşık 3 saat sonra uçak, Riyad'a gitmek üzere yeniden kalkış yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 03:17 Güncelleme: 28.01.2024 - 03:20
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        İstanbul- Riyad seferini yapan yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı (2)- Yeniden
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        İSTANBUL-Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen havalimanından kalkan Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi yolcu uçağı, kalkıştan bir süre sonra bazı yolcuların kargo bölümünden sesler duyduğunu iddia etmesi üzerine Antalya Havalimanına acil iniş yaptı. Burada yapılan incelemelerin arından bir olumsuzluk olmadığının belirlenmesi üzerine yaklaşık 3 saat sonra uçak, Riyad'a gitmek üzere yeniden kalkış yaptı.

        İstanbul- Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen havalimanından saat 21.15'te kalkış yapan Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçakta bulunan yolculardan bazıları, kalkıştan bir süre sonra kargo bölümünden sesler duyduğunu iddia etti. Uçak, Kıbrıs adası açıklarındayken, yolcuların kargo bölümünden bir kişinin `yardım edin´ şeklinde bağırdığı yönündeki ihbarı, personel tarafından uçuş kabinine iletildi. Pilotun yaptığı görüşmeler sonucunda uçağın Antalya Havalimanına acil iniş yapmasına karar verildi.

        ANTALYA HAVALİMANINDA ÖNLEM ALINDI

        Bunun üzerine rotasını değiştiren uçağın acil iniş yapacağı Antalya Havalimanında güvenlik önlemi alındı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri pist çevresinde konuşlandırıldı. Uçak, saat 23.30 sıralarında Antalya Havalimanına iniş yaptı. Ekipler uçak içerisinde arama çalışması gerçekleştirdi. Ardından kargo bölümünde yolculara ait valizler X-ray cihazından geçirildi. Burada da herhangi olumsuzluk yaşanmaması üzerine valizler tekrar uçağa alındı. 

        3 SAAT SONRA SEFERİNE DEVAM ETTİ

        Ekiplerin yaptığı araştırmaların ardından uçağın seferine devam edilmesine kararlaştırıldı. Yaklaşık 3 saat bekleyen yolcular tekrar uçağa alındı. Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçak, saat 02.30 sıralarında Riyad'a gitmek üzere Antalya Havalimanından kalkış yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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