Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması: Bitti sayılır!
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sacha Boey için transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Augsburg maçı öncesi Sacha Boey hakkında konuştu.
"BİTTİ SAYILIR"
Thomas Tuchel yaptığı açıklamada, "Boey transferi bitti sayılır. Bizim arzumuz Sacha Boey'la sözleşme imzalamak. Bazı şeylere son anda karar verildi. Sağlık kontrolleri devam ediyor" dedi.
İLK MAÇI 3 ŞUBAT'TA
Öte yandan Sky Sport'ta yer alan haberde Sacha Boey'un Bayern Münih formasıyla ilk maçına 3 Şubat'ta M'gladbach karşısında çıkacağı belirtildi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Alman devi Bayern Münih'in Sacha Boey transferini 30 milyon euro + bonuslar şeklinde bitirmesi bekleniyor.
Fransız futbolcu, Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.