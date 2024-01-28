SabihaGökçen-Riyad seferini yapan TC-690 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak havalimanında, polis ve ambulans ekipleri eşliğinde bekletiliyor.

DHA-Flaş Haber - Türkiye-Antalya -

2024-01-28 00:33:11

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