15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil alev alev yandı
İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar! Köprü girişinde motorundan dumanlar yükselen otomobil adeta alev topuna döndü. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
YOĞUN TRAFİK OLUŞTU
Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.
KÖPRÜNÜN GİRİŞİNDE MEYDANA GELDİ
Yangın, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş katılımında meydana geldi.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.