İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"2060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum. Şehir hastanemiz gerçekten güzel İzmir'imize yakışır bir eser oldu.

Bu dev hastanenin altyapısı itibariyle buranın yollarıyla alakalı, 'Kim yaptı' diye sorarsınız değil mi? Büyükşehir belediyesinin yapması lazım. Altyapı olarak yollarını yapmadı. Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi. İlk etabı hallettik ama yetmez. Yollarıyla alakalı ikinci etabını yine Ulaştırma Bakanlığımız yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane yapınca ulaşım şart.

4 km uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da hizmete açıyoruz. İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım hizmetlerimizin nişanesidir.

"MİLLETİMİZ KARANLIK BATAKLIĞINA İTİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Ülkemiz geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini başarıyla gerçekleştirdik. 31 Mart seçimlerini de huzur içinde, hizmet yarışı şeklinde tamamlayacağız. Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunuyor. Bu seçimi de istikrarsızlığa, ekonomik bakımdan çöküşe sürüklemenin vesilesi haline getirmek isteyenler elbette boş durmuyor. Her gün bir yalan, her gün bir fitne ile milletimiz karamsarlık bataklığına itilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi yeniden kendi senaryolarındaki konuma çekmenin peşindeler.

Türkiye tıpkı ecdadın, Cumhuriyetimizin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri güç olarak bağımsız olduğu için bugün dik bir duruş sergileyebiliyor. İstiklalimizden emin olmanın, istikbalimize güvenle bakmanın değeri, ödediğimiz bedelden fazlaydı. Son dönemde yürütülen kampanyalara bu gözle bakılmasını istiyorum. Biz hiçbir zaman asıl hedeflerimizden kopmuyoruz. Bugün de bizi en iyi milletimizin anladığına inanıyorum. Bugüne kadar en büyük gücümüz milletimizin desteği olmuştur. Bundan sonra da bu ülkenin 85 milyonunun duasıyla yolumuza devam edeceğiz.

Bu ülkeyi dünyada hak ettiği yere yükseltmek istiyoruz. İzmir'in de bize destek, heyecan vermesini istiyoruz."