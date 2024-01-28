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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 00:34 Güncelleme: 28.01.2024 - 00:34
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        SabihaGökçen-Riyad seferini yapan TC-690 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak havalimanında, polis ve ambulans ekipleri eşliğinde bekletiliyor.

        DHA-Gündem - Türkiye-Antalya -

        2024-01-28 00:33:36

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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