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        Antalya'da şiddetli yağış; 5 ilçede okullar tatil (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:45
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        Antalya'da şiddetli yağış; 5 ilçede okullar tatil (3)
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        ARAÇLARSUYA GÖMÜLDÜ

        Antalya'da gece saatlerinden bu yana devam eden şiddetli yağmur nedeniyle onlarca araç suda kaldı. Kent merkezindeki Muratpaşa Mahallesi Tonguç Caddesi'nde ise biriken su nedeniyle araçlar yolda kaldı. Araçları mahsur kalan bazı kişiler yol kenarında çekici bekledi. Bu araçlardan bazılarının camlarının ve kapılarının açık olduğu görüldü.

        Aracıyla mahsur kalan Serhat Men, "İşe gideceğim ama gidemiyorum. Aracım sular nedeniyle yolda kaldı. Aracı çekmek için yol yardım çağırdım ancak o da gelirken yolda kaldı. Nasıl işe gideceğim bilmiyorum. Bu doğal afet, yapacak bir şey yok. Çok zor ama bu caddede altyapı sıkıntısı olduğunu görüyoruz. İnşallah bir çözüm bulunur, insanlar bir şekilde evine işine gider" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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