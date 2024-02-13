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        Depremde üzerine siper olduğu eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu

        Kahramanmaraş merkezli depremlere Göksun ilçesinde yakalanan Canan Keskin, üzerine siper olarak korumaya çalıştığı 31 yıllık eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:29
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        Depremde üzerine siper olduğu eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu
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        Kahramanmaraş merkezli depremlere Göksun ilçesinde yakalanan Canan Keskin, üzerine siper olarak korumaya çalıştığı 31 yıllık eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu.

        Göksun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Keskin, 6 Şubat'taki depreme ailesiyle üçüncü kattaki evlerinde yakalandı. Kırılan avize ve kopan beton parçalarından korumak için eşinin üzerine kapanarak ona siper olan Keskin, evlerinden güçlükle çıkarak enkazdakilerin yardımına koştu.

        Diyabet hastası Keskin, bu süreçte düzenli ilaç kullanımına ve beslenmesine dikkat edemeyince şikayetleri arttı. Başvurduğu hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan Keskin, Kahramanmaraş ve Adana'daki tedavilerde iyileşemeyince Antalya'ya gelerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

        Böbrekleri iflas ettiği belirlenen Keskin'e, organ nakli önerilince 3 çocuk ve 3 torun annesi 31 yıllık eşi İlkay Keskin böbreğini vermek için gönüllü oldu.

        Tetkiklerde dokular uyumlu çıkınca Keskin'e, eşinin böbreği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlığı başkanlığındaki ekip tarafından nakledildi.

        14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çok sevdiği eşinden en anlamlı hediyesini alan Keskin, tedavi gördüğü hastanede yaşama daha sıkı sarılıyor.

        - "Nereye gidersek beraber gideceğiz' dedim"

        Canan Keskin, AA muhabirine, 15 yıldır diyabet hastası olduğunu, depremden sonra genel sağlığının kötüleştiğini söyledi.

        Tedaviler yeterli olmayınca Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ın desteğiyle Antalya'ya geldiğini belirten Keskin, şunları kaydetti:

        "Eşimden Allah razı olsun onun böbreğiyle yeniden hayata döndüm. Rabbim herkese ömür boyu destek çıkacak eş nasip etsin. Karım böbreğini vererek beni çok mutlu etti. Böbreğini vermek için hiç tereddüt etmedi. Şükür yeni böbreğime kavuştum. Ben kendisine canımı veririm. Hep destek olduk birbirimize. Depremde sarsıntı çok uzun sürdü, koridordaydık. Eşim panikleyince üzerine siper olarak, onu korumaya aldım. O an sadece eşimi düşündüm. Oğlum, 'Baba kendini hiç düşünmedin direkt anneme siper oldun' dedi."

        İlkay Keskin ise kocasının nakil olacağını duyunca hiç tereddüt etmediğini belirterek, "Annesi, kardeşleri de vardı. Eşime 'Hayır ben geleceğim. Seni kimselere bırakmam' dedim. Birlikte Antalya'ya geldik. 'Nereye gidersek beraber gideceğiz' dedim. Tüm tetkikler uyumlu çıkınca ameliyat olduk. Doktorlarımız, görevliler çok ilgilendiler, iyileşiyoruz." diye konuştu.

        Her zaman zorlukların üstesinden birlikte geldiklerini anlatan Keskin, 31 yıllık evliliklerinde hayata hep pozitif baktıklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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