Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Çalılıkta cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

        ANTALYA'da çalılıkta cesedi bulunan kadının Ayşe Dilek (44) olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalılıkta cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da çalılıkta cesedi bulunan kadının Ayşe Dilek (44) olduğu tespit edildi. Vücudunda kesici alet ya da kurşun izi bulunmayan Dilek'in ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.

        Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak’ta 2 Mart saat 10.30 sıralarında bisikletiyle yem almaya giden Ahmet Üresin, çalılıkta otların arasında insan ayağı gördü. Üresin, yanına gittiği eniştesinden yardım isteyip, birlikte geri döndü. Üresin ve eniştesi, geldikleri alanda kadın cesediyle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olan, üzerinden kimlik çıkmayan kişi, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Üresin, "Bisikletle yem almaya gidiyordum. Yoldan geçerken otluk alanda çorap giyili bir ayak gördüm, oradan da eniştemin yanına gittim, 'Gel gidip bakalım' dedim. Sonra onunla ayağı gördüğüm yere geldik. Kadın cesedini görünce polisleri aradık. 10-15 dakika sonra polis geldi" dedi.

        Çalılıkta cesedi bulunan kadının, Ayşe Dilek olduğu belirlendi. Vücudunda darp, kesici alet ya da kurşun izi bulunmayan Dilek'in kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Oto satışlarında şubat rekoru
        Oto satışlarında şubat rekoru
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Çeteler arasında çatışma çıktı: Binlerce mahkum firar etti!
        Çeteler arasında çatışma çıktı: Binlerce mahkum firar etti!
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Ailece cenazeye gidiyorlardı! Tarifsiz acı!
        Ailece cenazeye gidiyorlardı! Tarifsiz acı!
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar

        Benzer Haberler

        Türkiye'de 3 kişiden 2'si geleceğinden umutlu
        Türkiye'de 3 kişiden 2'si geleceğinden umutlu
        Otomobil karşı şeride geçerek 2 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil karşı şeride geçerek 2 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası Antalya'da sona erdi
        Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası Antalya'da sona erdi
        Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakaları sona erdi
        TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakaları sona erdi
        Uluslararası Alanya Kalesi Kriteryum Yarışları yapıldı
        Uluslararası Alanya Kalesi Kriteryum Yarışları yapıldı