Çalılıkta cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

ANTALYA'da çalılıkta cesedi bulunan kadının Ayşe Dilek (44) olduğu tespit edildi. Vücudunda kesici alet ya da kurşun izi bulunmayan Dilek'in ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak’ta 2 Mart saat 10.30 sıralarında bisikletiyle yem almaya giden Ahmet Üresin, çalılıkta otların arasında insan ayağı gördü. Üresin, yanına gittiği eniştesinden yardım isteyip, birlikte geri döndü. Üresin ve eniştesi, geldikleri alanda kadın cesediyle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olan, üzerinden kimlik çıkmayan kişi, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Üresin, "Bisikletle yem almaya gidiyordum. Yoldan geçerken otluk alanda çorap giyili bir ayak gördüm, oradan da eniştemin yanına gittim, 'Gel gidip bakalım' dedim. Sonra onunla ayağı gördüğüm yere geldik. Kadın cesedini görünce polisleri aradık. 10-15 dakika sonra polis geldi" dedi.

Çalılıkta cesedi bulunan kadının, Ayşe Dilek olduğu belirlendi. Vücudunda darp, kesici alet ya da kurşun izi bulunmayan Dilek'in kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.