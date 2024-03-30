TGF Türkiye Golf Turu 5. Ayak Müsabakaları sona erdi

Kadınlarda ise Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay 233 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden de Narin 239 gross skorla ikinci, Lara Sorguç 239 gross skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı. Müsabakalarda sporcuları Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de takip etti.

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