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        TGF Türkiye Golf Turu 5. Ayak Müsabakaları sona erdi

        Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:35
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        TGF Türkiye Golf Turu 5. Ayak Müsabakaları sona erdi
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        Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. Ayak Müsabakaları, Antalya'da sona erdi.

        Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü sahalarında oynanan Tur'un 5'inci ayağında, Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, National GSK, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden 23 sporcu sahaya çıktı.

        Turnuva sonunda erkeklerde Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 212 skorla birinci, Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar 226 gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Marko Özdemir 218 gross skorla üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay 233 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden de Narin 239 gross skorla ikinci, Lara Sorguç 239 gross skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı. Müsabakalarda sporcuları Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de takip etti.

        TGF Türkiye Golf Turu 6. Ayak Müsabakaları, 19- 21 Nisan'da TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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