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        Antalya'da 1 orman yangını sürüyor; 3'ü kontrol altında (6)

        SERİKYANGINI 4 SAATTE KONTROL ALTINDAAntalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş mahalleleri arasındaki Kızılbük mevkisinde saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:24 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:24
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        Antalya'da 1 orman yangını sürüyor; 3'ü kontrol altında (6)
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        SERİKYANGINI 4 SAATTE KONTROL ALTINDA

        Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş mahalleleri arasındaki Kızılbük mevkisinde saat 14.00 sıralarında çıkıp, rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışmalarına başladı. Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'ndeki orman yangınına ise ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor. Bölgeden tahliye edilen vatandaşlardan bazılarının yangın riskinin ortadan kalkması sonrası evlerine döndüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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