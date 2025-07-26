Alanyaspor, kaleci Paulo Victor'u kadrosuna kattı

Son olarak Katar ligi ekiplerinden Al-Rayyan takımında forma giyen Brezilyalı eldiven, 2016-2017 sezonunda ise Gaziantepspor'un kalesini korumuştu.

Turuncu - yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.