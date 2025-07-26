Kumluca'da asfalt çalışması yapıldı

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağlık ve Merkez mahallelerinde çift kat emülsiyon asfalt uygulaması yaptı.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu sağlamaları için çalıştıklarını söyledi.

Mahalle muhtarlarının taleplerini yerine getirdiklerini belirten Avcıoğlu, "Amacımız her mahallede ulaşımı rahatlatmak. İlçe genelinde başlattığımız asfaltlama çalışmalarıyla vatandaşlarımızın günlük yaşamını daha konforlu hale getiriyoruz. Daha önce Adrasan, Mavikent ve Yazır mahallelerinde tamamladığımız asfaltlama çalışmalarımızın ardından günlük yaşamın yoğun olduğu ilçe merkezimizde Merkez ve Bağlık mahalleleri etabıyla devam ediyoruz." dedi.