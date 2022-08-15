Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeşilöz Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Mehmet Sevilgen'in (49) suda hareketsiz gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekiplerince bota alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevilgen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sevilgen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





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