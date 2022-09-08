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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmde kış sezonunda beklenen hareketlilik istihdama da katkı sunacak

AA

Turizmde kış sezonunda beklenen hareketlilik istihdama da katkı sunacak

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ/FATİH HEPOKUR - Deniz turizminin yanında spor, sağlık, kongre, tarih ve doğa turizmiyle de öne çıkan Antalya'da son yılların en hareketli kış sezonunun geçirilmesi bekleniyor.

Kalite ve fiyat dengesiyle en iyi turizm destinasyonlardan biri olan Antalya, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen "Sağlıklı ve Güvenli Turizm Sertifikası"yla daha çekici hale geldi.

Sağlıklı, güvenilir ve nitelikli turizmle her yaş grubundan turistin tercih ettiği kentte, lüks tesislerin yanı sıra butik otellerde ve pansiyonlarda da hizmet sunuluyor.

Toplam 2 bin 575 tesisin, 635 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Antalya'da, yaz sezonu bitince kapanan birçok tesisin, yapılan rezervasyonlar sayesinde kışın da açık kalması için sektör temsilcileri çalışmalara başladı.

Bazı otellerin yöneticileri, salgın sürecinde biriken yoğun talep ve spor, sağlık, fuar, kongre ve düğün turizmi için gelen rezervasyonlar dolayısıyla kışın otelini kapatmama kararı alarak, personeline yılın 12 ayı iş imkanı sağlayacak.

- "Her türlü altyapımız, yatak kapasitemiz var"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, AA muhabirine, Türkiye'nin sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunduğunu söyledi.

Turizm sezonunun kasım ayına uzamasını beklediklerini vurgulayan Turgut, "Yoğun sezon normalde ekim sonunda tamamen bitiyordu. Şu an 15-20 Kasım için rezervasyonlar gelmeye başladı. Kışın da güzel işlerin olmasını bekliyoruz. Kış sezonunda normalde emekli turistler geliyordu. Kongre, futbol, golf turizmi var. Kış turizmi pozitif gidecek." diye konuştu.

Turgut, salgın sonrası turist alışkanlıklarının değiştiğini ve artık aylar sonrasına değil "son dakika" diye tabir edilen anlık rezervasyon yaptırıldığını dile getirdi.

Antalya'da 600 bin civarında kişinin turizm sektöründe çalıştığını anlatan Turgut, "Son yılların en hareketli kış turizm sezonunun olmasını bekliyoruz. Sezon uzarsa istihdama katkı sağlar. Her türlü altyapımız, yatak kapasitemiz var. Eğer 12 ay turizm yapmayı başarabilirsek istihdamda sorunumuz kalmaz." dedi.

- "Kışın açık kalan tesis sayısının iki katına çıkacağını düşünüyorum"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise önceki yıllara göre daha iyi bir kış dönemini geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği Başkanı Cengiz Haydar Barut da Avrupa'da yaşanan enerji sıkıntısından dolayı başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden Antalya'ya kış rezervasyonlarında artış beklediklerini söyledi.

Krizin Avrupa'da çok konuşulduğunu vurgulayan Barut, "Gerek Avrupa'daki enerji krizi olsun gerekse geçirdiğimiz iki yıllık salgın sürecinin ardından bir talep olmasını bekliyoruz. Bu artış iyi geçirdiğimiz kış sezonlarına göre yüzde 20'nin üzerinde olabilir. Kış sezonunda açık kalan tesis sayısının diğer yıllara göre iki katına çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Sosyal medyada yer alan "500-600 avroya Antalya'da 22 gün tatil" paylaşımlarına tepki gösteren Barut, maliyetlerin yükseldiğini, iyi hesaplayarak fiyat vermek gerektiğini bildirdi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör ise bölgenin ciddi anlamda tanıtımı yapılırsa kış sezonu rezervasyonlarında mevcudun yüzde 20 üzerinde artış beklediklerini, bunun da ekonomiye ve istihdama katkı sunacağını söyledi.

İlçede lüks bir otelin restoran şefi Mehmet Yazar, her yıl kış döneminde tesisleri kapandığı için personelin işten ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kışın otellerinin açık kalacağını anlatan Yazar, "Normalde 1 Kasım'da otelimiz kapandığından işten ayrılıyorduk. Bu kış otelimiz açık kalacağı için işsiz de kalmayacağız. Her sene sezon başında nisanda tekrar başlıyorduk, 5 ay işsiz kalıyorduk. Ekonomik açından zor duruma düşüyorduk. Bu kış otelimiz açık kalacağından çok mutluyum." diye konuştu.

Otelde garson olarak çalışan Dilan Vuran ise kış sezonunu çalışarak geçirecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Operasyon müdürü Aydın Özdemir de gelecek rezervasyonlara göre bu yıl otellerini kışın açık tutmayı planladıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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