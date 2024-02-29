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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Alanya'da ziyaretlerde bulundu

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 22:22 Güncelleme: 29.02.2024 - 22:42
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Alanya'da ziyaretlerde bulundu
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaret etti.

        İlçe merkezinde otobüsle tur atarak, vatandaşları selamlayan Babacan, daha sonra seçim ofisini ziyaret etti.

        Burada vatandaşa seslenen Babacan, Aksu, Serik, Manavgat ve son olarak Alanya ilçesinde noktaladıkları programın verimli geçtiğini söyledi.

        Yerel seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu belirten Babacan, "Biz Deva Partisi olarak yerel seçimlere çok hazırlıklı partiyiz. 2 yıl önce 'Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planını' hazırladık. Bu da yetmedi bir de belediyecilikle ilgili 'Etik Kurallar Bildirgesi'ni' yayınladık. Bu Türkiye'de ilk. Biz diyoruz ki belediyeciliği hem düzgün yaparız hem de ahlaki kurallar çerçevesinde belediyeyi çalıştırırız." dedi.

        Belediye ve belediyecilik deyince çoğunun rant anladığını kaydeden Babacan, kendilerinin ise belediyecilik deyince hizmet anladıklarını dile getirdi.

        Konuşmasını "Vatandaşlarımıza hizmet şehre hizmet." diyerek sürdüren Babacan, bu niyetle yola çıktıklarını ifade etti.

        - "Türkiye'nin en hazır siyasi partisiyiz"

        Kendi logo ve listeleriyle bir seçime ilk kez girdiklerini anlatan Babacan, "Bu seçimlerde partilerin çoğu kendi adı ve adayıyla seçime giriyor. Siyaset bir hizmet yarışı. Biz öyle görüyoruz. Bir savaş değil. Siyasette partiler düşman da değil. Sadece rekabet içerisinde olan partiler. Kadrosuyla, planlarıyla, projeleriyle Türkiye'nin en hazır siyasi partisiyiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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