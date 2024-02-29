Antalya'da baharın müjdecisi anemonlar çiçek açtı

Antalya'nın Kemer ilçesinde baharın müjdecisi anemonlar çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kemer’de Likya yolunun da simgesi olan Anemon çiçekleri açtı.

Mitolojik hikayelere konu olan ve antik çağlardan günümüze gelen ülkemizde "Dağ Lalesi", "Taçlı Kırlalesi", "Rüzgar Çiçeği" diye farklı isimlerle adlandırılan düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından anemon çiçekleri Likya Yolu'nu süsledi

Anemon çiçeği, Olimpos, Adrasan ve Gelidonya bölgesinde bolca bulunması nedeniyle de doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçıları da kendine çekiyor.