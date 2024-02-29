Antalya'da baharın müjdecisi anemonlar çiçek açtı
Antalya'nın Kemer ilçesinde baharın müjdecisi anemonlar çiçek açtı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde baharın müjdecisi anemonlar çiçek açtı.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kemer’de Likya yolunun da simgesi olan Anemon çiçekleri açtı.
Mitolojik hikayelere konu olan ve antik çağlardan günümüze gelen ülkemizde "Dağ Lalesi", "Taçlı Kırlalesi", "Rüzgar Çiçeği" diye farklı isimlerle adlandırılan düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından anemon çiçekleri Likya Yolu'nu süsledi
Anemon çiçeği, Olimpos, Adrasan ve Gelidonya bölgesinde bolca bulunması nedeniyle de doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçıları da kendine çekiyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.