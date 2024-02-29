Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Belirlenen 14 depo ve 1 fabrikaya yapılan baskında, 184 bin şişe sahte içki ile 18 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten kişilere yönelik Antalya merkezli İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

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