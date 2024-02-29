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        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:57 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:57
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        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

        O.K'nin (35) yönetimindeki 07 BKT 931 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Demirel'e (65) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Demirel'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Hafif yaralanan sürücü O.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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